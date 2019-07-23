رياضة | عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي صفقة التعاقد مع محمد مجدي أفشة لاعب فريق بيراميدز تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ووقع نجم فريق بيراميدز للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم بداية من الميركاتو الصيفي مقابل حصول ناديه على مبلغ 25 مليون جنيه مع إعارة محمد شريف لاعب الأهلي لمدة موسم واحد.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسمياً عقب انتهاء مباراتي المقاولون العرب والزمالك ببطولة الدوري الممتاز.