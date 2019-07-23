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رياضة | دي يونج يوجه رسالة تحذيرية لنجوم برشلونة

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أكد المنضم حديثاً لصفوف برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج، أنه شعر بالراحة في أول مشاركة بقميص "البلاوغرانا" أمام ، اليوم الثلاثاء، في ودية باليابان انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 2-1.


صرح دي يونغ المنضم للبرسا قادماً من أياكس أمستردام الهولندي عقب المباراة: "شعرت براحة كبيرة"، مشيداً بمساعدة زملائه في خط الوسط، وبالأخص سرجيو بوسكيتس.

وقال اللاعب (22 عاماً): "هناك لاعبون كبار للغاية في وسط الملعب لدينا، لكني لا أخشى المنافسة، لو كنت أخشاها لما جئت إلى البرسا".

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