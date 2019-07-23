رياضة | دي يونج يوجه رسالة تحذيرية لنجوم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يوجه رسالة تحذيرية لنجوم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المنضم حديثاً لصفوف برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج، أنه شعر بالراحة في أول مشاركة بقميص "البلاوغرانا" أمام تشيلسي، اليوم الثلاثاء، في ودية باليابان انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 2-1.



صرح دي يونغ المنضم للبرسا قادماً من أياكس أمستردام الهولندي عقب المباراة: "شعرت براحة كبيرة"، مشيداً بمساعدة زملائه في خط الوسط، وبالأخص سرجيو بوسكيتس.