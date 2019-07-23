رياضة | بوجبا يقترب بشدة من ريال مدريد.. واليونايتد يحسم صفقة بديله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يقترب بشدة من ريال مدريد.. واليونايتد يحسم صفقة بديله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الموثوق سرخيو فالتنين، عن النادي القادم الذي سينتقل له النجم الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب فريق لاتسيو الإيطالي.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن ميلينكوفيتش سافيتش قد توصل، بالفعل الى اتفاق مع مانشيستر يونايتد وسيصل الى الفريق الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

وعلى ذلك فإن النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، سيقترب بشدة من الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني، الذي يحاول جاهدًا ضمه هذا الصيف.