رياضة | لاسارتي يكشف عن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب في المران الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يكشف عن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب في المران الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء ملامح التشكيل الذي يرغب لاسارتي في الدفع به في مباراة المقاولون العرب المقبلة.

وأظهر مران الفريق الأحمر عن استقرار لاسارتي بنسبة كبيرة للغاية على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية وصالح جمعة ورمضان صبحي وحسين الشحات، وأمامهم وليد أزارو كرأس حربة صريح.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.