رياضة | الأهلي يطمئن على رمضان صبحي قبل موقعة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطمئن على رمضان صبحي قبل موقعة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وعقد المدير الفني الأوروجوياني جلسة مع رمضان اطمئن خلالها على جاهزيته لمباراة الغد أمام المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.