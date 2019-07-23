رياضة | جريزمان يكشف مدي حجم إصابته

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صرح الفرنسي أنطوان غريزمان، أنه يشعر بالراحة في أي مركز في خط هجوم فريقه الجديد برشلونة، الذي خاض معه اليوم الثلاثاء، أول مباراة له في "ودية" أمام تشيلسي، والتي خسرها الفريق الكاتالوني 1-2.

أبدى غريزمان سعادته للمشاركة في أول دقائق له بقميص "البرسا" في مباراة وصفها بـ"الخاصة للغاية" رغم الهزيمة، مشيراً إلى رغبته في خوض المزيد من الدقائق، وذلك في تصريحات له من ملعب سايتاما، في إطار بطولة كأس راكوتين الودية.

وقال اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد: "هذه مباراتنا الأولى، لدينا وقت للتحسن ومواصلة العمل"، وذلك بخصوص ما طالب به المدرب إرنستو فالفيردي خلال الاستراحة بين شوطي المباراة، من الضغط المتقدم للاعبين على الخصم.

وتعرض غريزمان لتدخل وصفه بـ"القبيح بعض الشيء" خلال المباراة، لأنه لا يزال يشعر بآلام عقب اللقاء، مشيراً إلى أنه يأمل في التعافي للمباراة الودية المقبلة أمام فيسيل كوبي الياباني.