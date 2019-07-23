رياضة | نجم مانشستر يونايتد يقترب من الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يقترب من الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية تركية، أن النجم البرازيلي فريدريكو رودريجيز سانتوس المعروف بـ "فريد" بات على أعتاب الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة "فوتو سبورت" التركية، ان نادي جالاتاسراي يقدم عرضًا لاستعارة فريد من اليونايتد، مقابل 2 مليون يورو للموسم، والمفاوضات ستستمر في الأيام القادمة.

وشارك اللاعب البرازيلي خلال الموسم المنقضي، في 24 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر.