رياضة | ميركاتو الملكي.. الوافدون الجدد والراحلون عن ريال مدريد في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركاتو الملكي.. الوافدون الجدد والراحلون عن ريال مدريد في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ريال مدريد الاسباني في إبرام عدة صفقات قوية استعدادًا للموسم الكروي الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجديدة، كما استغني عن خدمات عدد من لاعبيه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير الصفقات الجديدة لريال مدريد وأبرز الراحلون عن قلعة الملكي:

الصفقات الجديدة:

- إيدير ميلتاو : تم التوقيع معه قادمًا من نادي بورتو البرتغالي بقيمة 50 مليون يورو .

- رودريجو جوس : تم التعاقد معه من نادي سانتوس البرازيلي بقيمة 45 مليون يورو .

- لوكا يوفيتش : تم التعاقد معه من نادي إينتراخت فرانكفورت بقيمة وصلت لـ 50 مليون يورو + إضافات (تصل لـ70 مليون يورو) .

- ايدين هازارد : تعاقد معه من نادي تشيلسي الانجليزي بقيمة وصلت لـ 100 مليون يورو +30 مليون يورو كـ إضافــات .

- فيرلاند ميندي : تعاقد معه من نادي ليون بقيمة وصلت لـ 45 مليون يورو +9 مليون يورو اضافات

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المُغادرون:-

- ماركوس ليورينتي : رحل إلي أتليتكو مدريد بمبلغ 40 مليون يورو .

- راؤول دي توماس : رحل إلي بنفيكا البرتغالي بـ 25 مليون يورو .

- ثيو هيرنانديز : رحل إلي ميلان الايطالي بـ20 مليون يورو .

- ماتيو كوفاسيتش : رحل إلي تشيلسي الانجليزي بـ45 مليون يورو .

- سيرجيو ريجيلون : رحل مُعاراً إلي نادي اشبيليه لموسم واحد .

- مارتين اوديجارد : رحل معاراً إلي ريال سوسيداد لموسم واحد .

- لوكا زيدان : رحل مُعاراً لنادي راسينج سانتاندير .

- لوكاس سيلفا : سيلعب مُعاراً في عامه الاخير من عقده في ريال مدريد في نادي كروزيرو البرازيلي .