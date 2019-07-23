رياضة | وكيل جاريث بيل يُعقد الأمور على ريال مدريد

أكد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن بيل لن يخرج على سبيل الإعارة.

وقال وكيل بيل في تصريحات صحفية: "جاريث أحد أفضل اللاعبين على هذا الكوكب ويمكنني أن أضمن لك أنه لن يُعار لأي نادي".

وأضاف قائلاً: "جاريث لاعب لريال مدريد وحتى الأن هو مازال لاعب ريال مدريد، إذا حدث شيء يناسبنا فيمكن أن تتغير الأمور ويمكنه الخروج خلال يوم أو أسبوع، أو يمكنه البقاء كالاعب لريال مدريد خلال ثلاث سنوات عندما ينتهي عقده".