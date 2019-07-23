رياضة | وليد أزارو سلاح "لاسارتي" في مباراة الأهلي والمقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو سلاح "لاسارتي" في مباراة الأهلي والمقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء والمقام على استاد مختار التتش بالجزيرة.

وقام المدير الفني خلال هذه الجلسة لمنح بعض التعليمات الفنية إلى المهاجم المغربي وطالبه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح له في مباراة الغد أمام المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غداً الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.