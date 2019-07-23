رياضة | لاسارتي يخصص فقرة لإنهاء الهجمات بمران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يخصص فقرة لإنهاء الهجمات بمران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ركز الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إنهاء الهجمات خلال مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام لاسارتي بمنح تعليمات خاصة للاعبيه لإنهاء الهجمات واستغلال الفرص التي تتاح لهم وترجمتها إلى أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.