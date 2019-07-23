رياضة | لاسارتي يخصص فقرة للتسديد في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يخصص فقرة للتسديد في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتسديد على المرمى من الكرات الثابتة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد لاسارتي هذه الفقرة والتي حرص خلالها على منح لاعبيه بعض التعليمات الخاصة خلال التسديد على المرمى من الكرات الثابتة، كسلاح لهز شباك الخصم في المباراة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.