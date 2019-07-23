اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة ريال مدريد وآرسنال بث مباشر (GOAL HAZARD) رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة

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مشاهدة مباراة ريال مدريد آرسنال بث مباشر اليوم الأربعاء ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، يلا شوت ماتش ريال مدريد اليوم بدون تقطيع، وكان الفريق الملكي قد خسر في أولي مبارياته في البطولة أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت المباراة مشاركة إيدين هازارد ويوفيتش وردريجو وميندي، رابط سريع لمشاهدة مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم بجودة عالية.

تنطلق مباراة ريال مدريد وآرسنال في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة والثانية بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة على القناة الرسمية لنادي ريال مدريد، بالإضافة إلى عدة قنوات أبرزها قناة موفي ستار وقناة canal plus، كورة لايف بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد وارسنال في البث المباشر والحصري الآن.

وسيدخل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بتشكيل مكون من : كورتوا، مارسيلو، ناتشو، راموس، كارفخال، إيسكو، كروس، مودريتش، هازارد، يوفيتش، رودريجو، ويسعي ريال مدريد لتحقيق الفوز بعد اخفاقه في المباراة الأولي أمام العملاق البافاري، yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وآرسنال kora live جول hazard بث مباشر جودة متعددة.

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