فلامنجو يعلن رسميا ضم فيليبي لويس من أتلتيكو مدريد

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع فيليبي لويس لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.
وبعد أن قضى 14 عاما في الملاعب الأوروبية، عاد لويس لبلاده لينضم لفلامنجو بعقد حتى 31 ديسمبر المقبل.
ويعد لويس هو رابع صفقات فلامنجو في فترة الانتقالات وسط الموسم الحالية لينضم إلى رافينيا وجيرسون وبابلو ماري.
وبدأ لويس مسيرته مع فريق سانتا كاتارينا وانتقل بعدها لأياكس الهولندي ولعب لنادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد في يوليو 2010 ووقع لخمس سنوات مع النادي الإسباني.
وخلال تلك الفترة لعب لويس لفترات قصيرة مع تشيلسي الإنجليزي قبل أن يعود مرة أخرى لأتلتيكو واستمر معه حتى يونيو 2019.
وذكر النادي ان اللاعب سيصل إلى ريو دي جانيرو خلال الأيام المقبلة للانضمام لصفوف الفريق.
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