الوحدة السعودي يفك ارتباطه مع الجبالي

وكان نادي الوحدة قد تعاقد مع عصام الجبالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من روزنبورج النرويجي، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.ويمتلك عصام الجبالي (27 عامًا) بعض العروض المغرية من أندية النرويج والدنمارك والسويد، في الوقت الحالي.
على صعيد متصل، جددت إدارة الوحدة، أمس الإثنين، عقد اللاعب ساري عمرو، لمدة موسم جديد، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب.
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