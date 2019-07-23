باصريح مدربا للمنتخب السعودي للشباب

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين المدرب الوطني بندر باصريح، مدربًا للمنتخب السعودي للشباب، بدلاً من المدرب السابق، خالد العطوي.

وأعلن العطوي، مسبقًا، عن رغبته في عدم الاستمرار بعد كاس العالم للشباب 2019، وانتقل لتدريب فريق الاتفاق، وفور التعيين باشر بندر عمله مع المنتخب لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ولم يسجل الأخضر الشاب مع العطوي في كأس العالم 2019 ببولندا، مشاركة جيدة، إذ تلقى 3 هزائم من فرنسا ومالي وبنما.



وسبق لباصريح تدريب القادسية 3 مرات، وقدم معه مستويات مميزة، كما عمل في الموسم الماضي مع نادي الاتحاد، ودرب الفريق في 3 مباريات، وأظهر فيها العميد مستويات رائعة، لكنه عاد بعدها للقادسية.

وقدم نادي القادسية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تهنئةً خاصة لباصريح بعد تعيينه في القيادة الفنية لشباب الأخضر.