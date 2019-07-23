عبرالمدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد عن تفاؤلًه بشأن عودة تعافي لاعب خط وسط الفريق الفرنسي نجولو كانتي في أقرب وقت، كما أظهر سعادته بالمستويات التي قدمها نجومه الشباب خلال مواجهة برشلونة بكأس "راكوتين" الودية.
وقد تمكن تشيلسي من التغلب على فريق برشلونة الإسباني في مواجهة ودية جمعت الفريقين بالأراضي اليابانية صباح اليوم الثلاثاء، وقد احرز تامي أبراهام وروس باركلي هدفي تشيلسي، بينما سجل إيفان راكيتيتش هدف برشلونة.
وصرح لامبارد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة: "تامي لاعب هداف، وجائع دوماًا لتسجيل الأهداف، الآن حان الوقت ليثبت نفسه في تشيلسي" وأضاف حول صانع اللعب ماسون ماونت: "ماسون قدم نفسه بشكل رائع مع الفريق الأول خلال هذه الرحلة."
واضاف لامبارد عن كانتي الذي غادر معسكر تشيلسي في اليابان، وعاد إلى الأراضي الإنجليزية ليستكمل رحلته العلاجية بعد إصابتة في الركبة لا يزال يعاني منها منذ نهاية الموسم الماضي.
وقال المدير الفني الإنجليزي حول التوقيت المتوقع لتعافي كانتي ومشاركته مع الفريق: "إنه بخير، لقد كان قراري أن يغادر معسكر الفريق، لأن السفر والتنقل لم يكن مناسبًا لحالته في ذلك التوقيت" وأكمل لامبارد: "عندما نعود في نهاية الأسبوع سأتحدث مع طبيب الفريق، وآمل أن يعود في أقرب وقت ممكن."
ويذكر ان تولي لامبارد أحد أبرز أساطير تشيلسي القيادة الفنية لفريق العاصمة الإنجليزية لندن، خلفًا للإيطالي ماوريتسيو ساري، الذي رحل لتدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، بعدما نجح في قيادة تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي
كانت هذه تفاصيل خبر لامبارد "متفائل" بشأن عودة كانتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.