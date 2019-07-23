رافينيا يقترب من فالنسيا

اقترب البرازيلي رافينيا لاعب فريق برشلونة الإسباني من الانضمام لصفوف فالنسيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبعًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فالنسيا مهتم بشدة بالتعاقد مع رافينيا، في إطار مساعيه لتدعيم صفوفه، قبل نطلاق الموسم المقبل.

ويتبقى موسم وحيد في تعاقد رافينيا مع برشلونة، ولا يحظى اللاعب بفرص كبيرة في الاستمرار بقائمة الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل، وهو ما قد يسهل مهمة فالنسيا في إتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة سيطلب 15 مليون يورو، مقابل انتقال اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا إلى صفوف فالنسيا.

وبدأ رافينيا مشواره الكروي في صفوف برشلونة عام 2011، ولعب خلال فترتي إعارة بصفوف فريقي سلتا فيجو الإسباني وإنترناسيونالي الإيطالي قبل العودة إلى برشلونة العام الماضي.