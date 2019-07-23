شكرا لقرائتكم كريم ذكري: الأهلى يحاول تعويض غياب حجازى وعاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف ذكرى فى مداخلة لقناة "تايم سبورت" : " الاهلى يحاول الاستفادة من دروس الماضى فى فترة الانتقالات الصيفية لتعويض الغيابات التى ضربت صفوفه وكانت سبباً فى الخروج من دوري الابطال الافريقى وعلى رأسها غياب أحمد حجازى للاحتراف وحسام عاشور للإصابة"
وقال ذكري : "أؤيد تعاقد الاهلى مع أكثر من لاعب فى نفس المركز لان ذلك من شأنه رفع حدة المنافسة بين اللاعبين بما يصل بهم لأعلى فورمة فنية وبدنية تفيد الفريق الأحمر "
وتابع نجم الزمالك السابق : " على جبر مدافع متميز سيكون حل مناسب لأزمة الدفاع فى الاهلى ولكن راتبه الشخصى مازال يبعده عن الانضمام للقلعة الحمراء "
ويحتاج النادى الأهلى إلى الفوز فقط أمام المقاولون العرب فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية لكي يتوج بشكل رسمي بالدوري رقم 41 فى تاريخه.
وسيتوج الاهلى بطلا للدورى حال فوزه على المقاولون العرب وسيرتفع رصيده إلى النقطة 77 ليكون وقتها بطلًا للدورى المصرى الممتاز موسم 2018/2019.
فيما وصل الزمالك الآن لـ69 نقطة ويتبقى له مباراتين، الأولى أمام الإسماعيلي والثانية أمام النادي الأهلي، إذا اعتبرنا انه حقق الانتصار فى المباراتين سيصل إلى النقطة 75، ما يعنى أن انتصار النادى الأهلى على المقاولون العرب سيمنحه لقب الدورى دون النظر إلى نتائج المباريات المتبقية.
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