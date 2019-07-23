شكرا لقرائتكم المالك ينضم إلى أعضاء شرف النصر الذهبيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم سلمان المالك إلى قائمة أعضاء الشرف الذهبيين بنادي النصر، وذلك بحسب ما أعلنه النادي العاصمي يوم الثلاثاء. ونشر النادي العاصمي خبراً عبر حسابه الرسمي في "تويتر" يفيد بأن المالك دفع 100 ألف ريال لسداد رسوم العضوية الذهبية يوم الثلاثاء. وعرف النصراويون المالك عضواً شرفياً خلال الأعوام الماضية، قبل أن يستلم رئاسة النادي بالتكليف مطلع 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المالك ينضم إلى أعضاء شرف النصر الذهبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.