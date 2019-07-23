الريان القطرى يضم ياسين براهيمى نجم الجزائر 3 سنوات

أعلن نادى الريان القطري تعاقده رسمياً مع ياسين براهيمى نجم منتخب الجزائر ونادى بورتو البرتغالي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادى الريان بموقع “تويتر” أن ياسين براهيمى مضي على عقود انضمامه لصفوف “الرهيب” لمدة 3 أعوام بعدما نجح في اجتياز الكشف الطبي.

وكان ياسين براهيمى فاز مع منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أحتضنتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري.

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وكانت الإتصالات بين ياسين براهيمي نجم منتخب الجزائر ومسؤلي نادى الريان وصلت لمرحلة متقدمة للغاية، قبل أن يتم الوصول النهائي على كل التفاصيل الخاصة بالعقد، إلا أن مشوار منتخب “الخضر” في كأس الأمم الأفريقية التي انتهت مؤخراً بمصر، أرجأ التوقيع الرسمي.

والجدير بالذكر أن ياسين براهيمى صاحب الـ29 عامًا شارك بقميص بورتو اتياً من غرناطة الإسباني عام 2014، وقد شارك معه في 215 مباراة وسجل خلالهم 54 هدفًا وصنع 43، وقد خاض 49 مباراة مع منتخب الجزائر سجل خلالها 11 هدفًا.