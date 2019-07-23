شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعلن موعد نهاية معسكر شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الإنتاج الحربى الثالث من أغسطس المقبل موعداً للعودة للقاهرة ونهاية معسكر شرم الشيخ، الذى انطلق فى 20 يوليو الجارى استعداداً للموسم الجديد. ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير. وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا. وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

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