شكرا لقرائتكم خبر عن فشل صفقة انتقال شكرى نجيب للإنتاج الحربى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت صفقة انتقال شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى لصفوف الإنتاج الحربى بسبب المغالاة المادية لمسئولى الدراويش للاستغناء عن اللاعب.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، قد وافق على طلب شكرى نجيب مهاجم الفريق بالرحيل عن قلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية، وطالب الإسماعيلى اللاعب بإحضار عرض رسمى تمهيداً للموافقة على رحيله.

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ورغم قرار الرحيل انتظم شكرى نجيب فى مران الإسماعيلى دون غياب انتظاراً للحصول على عرض والرحيل بشكل رسمى.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.