شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات فى عقد قفشة مع بيراميدز قبل انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد ”الخليج 365” بنشر تفاصيل عقد محمد مجدى قفشة نجم بيراميدز، والذى أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ووقع قفشة لبيراميدز عقدا لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2018 حتى موسم 2022، يحصل بمقتضاه اللاعب على مبلغ يقترب من 28 مليون جنيه طوال مدة التعاقد، فيما تضمن العقد وجوب مشاركة اللاعب فى 75% من المباريات للحصول على نسبة المشاركة كاملة.

ويكشف الخليج 365 أبرز 10 بنود فى عقد قفشة مع بيراميدز جاءوا كالتالى:

- مدة سريان العقد 4 مواسم يبدأ من موسم 2018 حتى 2022

- إجمالى ما يحصل عليه قفشة بعد خصم الضرائب : 22 مليون و500 الف جنيه

- يحصل قفشة فى الموسم الأول على 4 ملايين و500 ألف جنيه حصل على 3 ملايين فى بداية التعاقد والباقى على 11 قسط بشكل شهرى.

- يحصل قفشة فى الموسم الثانى على 5 ملايين و250 ألف جنيه يحصل على 3 ملايين و500 ألف منهم فى بداية السنة والباقي على 11 قسط بشكل شهري.

- يحصل قفشة فى الموسم الثالث على 6 ملايين جنيه، 4 ملايين منهم فى بداية السنة والباقى على 11 قسط.

- يحصل قفشة فى الموسم الرابع على مبلغ 6 ملايين و750 الف جنيه، يحصل على 4 ملايين و500 الف جنيه فى بداية الموسم والباقي على 11 قسط بشكل شهري.

- العقد لا يسمح بتوقيع غرامات على اللاعب بنسبة تزيد عن 50 % من قيمة عقده.

- يلزم العقد قفشة أن يحترم تعاقدات بيراميدز مع الرعاة.

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- يتحمل اللاعب نسبة الضرائب فى العقد.

- يحصل اللاعب على نسبة المشاركة حال مشاركته فى 75% من إجمالى مباريات الفريق.