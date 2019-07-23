10 معلومات فى عقد قفشة مع بيراميدز قبل انتقاله للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد ”الخليج 365” بنشر تفاصيل عقد محمد مجدى قفشة نجم بيراميدز، والذى أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ووقع قفشة لبيراميدز عقدا لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2018 حتى موسم 2022، يحصل بمقتضاه اللاعب على مبلغ يقترب من 28 مليون جنيه طوال مدة التعاقد، فيما تضمن العقد وجوب مشاركة اللاعب فى 75% من المباريات للحصول على نسبة المشاركة كاملة.
ويكشف الخليج 365 أبرز 10 بنود فى عقد قفشة مع بيراميدز جاءوا كالتالى:
- مدة سريان العقد 4 مواسم يبدأ من موسم 2018 حتى 2022
- إجمالى ما يحصل عليه قفشة بعد خصم الضرائب : 22 مليون و500 الف جنيه
- يحصل قفشة فى الموسم الأول على 4 ملايين و500 ألف جنيه حصل على 3 ملايين فى بداية التعاقد والباقى على 11 قسط بشكل شهرى.
- يحصل قفشة فى الموسم الثانى على 5 ملايين و250 ألف جنيه يحصل على 3 ملايين و500 ألف منهم فى بداية السنة والباقي على 11 قسط بشكل شهري.
- يحصل قفشة فى الموسم الثالث على 6 ملايين جنيه، 4 ملايين منهم فى بداية السنة والباقى على 11 قسط.
- يحصل قفشة فى الموسم الرابع على مبلغ 6 ملايين و750 الف جنيه، يحصل على 4 ملايين و500 الف جنيه فى بداية الموسم والباقي على 11 قسط بشكل شهري.
- العقد لا يسمح بتوقيع غرامات على اللاعب بنسبة تزيد عن 50 % من قيمة عقده.
- يلزم العقد قفشة أن يحترم تعاقدات بيراميدز مع الرعاة.
- يتحمل اللاعب نسبة الضرائب فى العقد.
- يحصل اللاعب على نسبة المشاركة حال مشاركته فى 75% من إجمالى مباريات الفريق.
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