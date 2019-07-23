اخبار الرياضه

الجزيرى يقود هجوم المقاولون أمام الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يقود هجوم المقاولون أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود التونسى سيف الجزيرى مهاجم المقاولون العرب هجوم فريقه أمام الأهلى غدا فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى.

كان أحمد على مهاجم الفريق قد رحل عن صفوف الفريق إلى بيراميدز مستغلا الشرط الجزائئ، بينما مازال طاهر محمد طاهر فى مرحلة التأهيل بعد التعافى من الإصابة التى ألمت به، بينما رحل إسلام فؤاد  لصفوف طلائع الجيش.

واستقر عماد النحاس المدير الفنى للفريق على الاعتماد على الجزيرى لقيادة هجوم الفريق، نظرا لكثرة الغيابات التى ضربت صفوف المقاولون فى الفترة الأخيرة.

يذكر أن المقاولون يحتل المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 48 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرى يقود هجوم المقاولون أمام الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا