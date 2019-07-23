شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يقود هجوم المقاولون أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود التونسى سيف الجزيرى مهاجم المقاولون العرب هجوم فريقه أمام الأهلى غدا فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى.

كان أحمد على مهاجم الفريق قد رحل عن صفوف الفريق إلى بيراميدز مستغلا الشرط الجزائئ، بينما مازال طاهر محمد طاهر فى مرحلة التأهيل بعد التعافى من الإصابة التى ألمت به، بينما رحل إسلام فؤاد لصفوف طلائع الجيش.

واستقر عماد النحاس المدير الفنى للفريق على الاعتماد على الجزيرى لقيادة هجوم الفريق، نظرا لكثرة الغيابات التى ضربت صفوف المقاولون فى الفترة الأخيرة.

يذكر أن المقاولون يحتل المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 48 نقطة.