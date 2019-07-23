شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عبد الله جمعة واستبعاد بوطيب من قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلى مساء غدٍ الأربعاء، على استاد بترو سبورت، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 في الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة مصطفى فتحى لعدم الجاهزية الفنية، والمغربى خالد بوطيب لاستمرار خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة للتعافى من إصابة الركبة، كما عاد عبد الله جمعة بعد الإيقاف وعدم المشاركة فى مواجهة الجونة.

وضمت القائمة كلاً من..

فى حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح

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فى الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وحمدى النقاز وحازم إمام

فى الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأحمد زيزو وابراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد إبراهيم

فى الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد.

ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة، ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية