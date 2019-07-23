شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل رئيسا لبعثة المصارعة فى بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار، إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد لرئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته ببطولة أوليج كارفيف فى بيلاروسيا فى الفترة من 24 حتى 29 يوليو الجارى.

وتضم القائمة التى تم اختيارها 6 لاعبين هم كل من محمد إبراهيم كيشو، أبو حليمة محمد، حسن حسن، محمد إيهاب، محمد مصطفى، وعبد اللطيف منيع.

ويرافق البعثة حسام مصطفى و كمال عبده مدربان ، و حسام الجنزورى حكما.

يذكر أن منتخب المصارعة يشارك أيضا فى بطولة العالم للشباب، التى تقام بأستونيا فى الفترة من 8 إلى 19 أغسطس.