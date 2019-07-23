شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانتقال لبيراميدز.. كشف حساب إسلام عيسى فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى نادى بيراميدز عن التعاقد مع إسلام عيسى لاعب فريق المصرى، لتدعيم صفوف وصيف الدورى فى الموسم الجديد.

وكان حمد إبراهيم المدرب العام للمصرى أكد أن الصفقة كلفت بيراميدز مبلغ 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه كمتغيرات وفقا لبعض الشروط.

انضم إسلام عيسى للمصرى البورسعيدى قادمًا من نادى النصر مقابل 10 ملايين جنيه، يناير 2018.

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تألق عيسى مع الفريق البورسعيدى، حيث شارك فى 28 بمسابقة الدورى، وواحدة بكأس مصر، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 5 لزملائه.

وصلت عدد الدقائق التى ظهر فيها مع المصرى 2412 دقيقة.

حصل على 4 إنذارات خلال الموسم، وطرد مرة واحدة بالحصول على إنذارين.