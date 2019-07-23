شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إعادة صياغة مسابقات المظاليم تعقد أول اجتماعاتها غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أول اجتماعاتها غدا الأربعاء لوضع تصور لشكل مسابقات القسمين الثانى والثالث.
وتضم اللجنة كل من محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، وعبد الرحيم إسماعيل عضو الجمعية العمومية.
كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قرر تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثانى والثالث.. وجاء ذلك خلال الاجتماع الودى الذى عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية.
وكان أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع قد اختاروا كلا من سمير موسى وهرماس رضوان باعتبارهما أكبر الأعضاء سنا لمعاونة اللواء ثروت سويلم لإدارة الجلسة التى عنيت بالتشاور حول الخطوات الرسمية التى ستتخذها الجمعية بشأن الوضع الحالى.
وطالب الأعضاء بضرورة الدعوة لاجتماع غير عادى للنظر فى اللائحة وكل الاقتراحات الخاصة بالتعديلات، ليتم البناء عليها فى انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.
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