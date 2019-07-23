شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة يهزمون بورتريكو فى بطولة العالم بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب شباب الكرة الطائرة على نظيره بورتريكو بنتيجة 3 / 2 فى إطار لقاءات تحديد المراكز من 9 إلى 16 فى بطولة العالم المقامة فى البحرين . وشهد الدور الأول خسارة الفراعنة فى جميع لقاءاته ضمن منافسات المجموعة الثانية أمام الأرجنتين وكوبا وكوريا الجنوبية . Advertisements واستعد منتخبنا الوطنى بقيادة مديره الفنى حسام عبد العزيز لهذه البطولة بمعسكر مغلق فى بولندا ويقوده فنيًا المدير الفنى حسام عبد العزيز.

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