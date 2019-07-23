شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشامى يعتذر عن عضوية لجنة صياغة مسابقات المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق، عن الانضمام للجنة المشكلة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لوضع تصور لشكل مسابقات القسمين الثانى والثالث.

وتضم اللجنة كلاً من محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، وعبد الرحيم إسماعيل عضو الجمعية العمومية.

وأرجع الشامى اعتذاره إلى أنه لم يتم أخذ رأيه قبل تشكيل اللجنة، كما لم يقم باختيار أعضائها.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قرر تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثانى والثالث.. وجاء ذلك خلال الاجتماع الودى الذى عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

Advertisements

وكان أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع قد اختاروا كلا من سمير موسى وهرماس رضوان باعتبارهما أكبر الأعضاء سنًا لمعاونة اللواء ثروت سويلم لإدارة الجلسة التى عنيت بالتشاور حول الخطوات الرسمية التى ستتخذها الجمعية بشأن الوضع الحالى.

وطالب الأعضاء بضرورة الدعوة لاجتماع غير عادى للنظر فى اللائحة وكل الاقتراحات الخاصة بالتعديلات، ليتم البناء عليها فى انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.