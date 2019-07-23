مروة عيد محترفة اليد: متخب الشباب طمعنا فى الوصول إلى المربع الذهبى بالمونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت مروة عيد عبد الملك، نجمة كرة اليد المحترفة فى صفوف نيس الفرنسى بمنتخب الشباب فى ظل تحقيقه العلامة الكاملة بالدور الأول فى كأس العالم بإسبانيا .
وقالت مروة عيد فى تصريح لـ"الخليج 365" إن أداء منتخب شباب اليد فى المونديال طمع الجميع فى طموح الوصول إلى المربع الذهبى وتحقيق مركز يليق بمكانة مصر .
شهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثاني لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22، ويحقق فوزًا مستحقًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38/36 السبت، وأخيرًا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .
ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب اليد مع صربيا ظهر غدٍ الأربعاء فى إطار دور الـ 16 .
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