شكرا لقرائتكم خبر عن أندية أوروبا تراقب نجوم شباب اليد فى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب أندية أوروبا العديد من نجوم منتخب شباب كرة اليد المشارك فى كأس العالم المقام فى إسبانيا، فى ظل تألق عدد من اللاعبين فى الدور الأول، وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات حتى الآن.

ومن أبرز النجوم التى تراقبهم أندية أوروبا كل من حازم ممدوح نجم الزمالك الحاصل على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر وأستراليا وعبد الرحمن طه حارس مرمى النادى الأهلى الحاصل على لقب الأفضل فى لقاءين أمام نيجيريا والسويد.

ونجح عبد الرحمن طه على وجه الخصوص فى لفت انتباه عشاق كرة اليد فى العالم فى ظل تقديمه عروض رائعة، وتصديه لأهداف محققة للحفاظ عل شباكه فى المونديال.

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محسن رمضان 1

ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا، فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32، وتحقيق العلامة الكاملة.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.