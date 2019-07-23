رياضة | تدريبات تأهيلية لـ "حمدي" في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لـ "حمدي" في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني عمار من الإصابة بكدمة قوية في وجه القدم، تعرض لها في مران الأمس، ولم يتمكن من استكماله بسببها.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.