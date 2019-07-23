رياضة | مران قوي لحراس الأهلي استعدادا لموقعة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران قوي لحراس الأهلي استعدادا لموقعة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى التدريبات القوية للحراس الأربعة، في إطار التحضير لمباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.