رياضة | رسميًا.. باريس سان جيرمان يخطف نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. باريس سان جيرمان يخطف نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية إلى أن تشافي سيمونز نجم برشلونة الإسباني والذي رفض تجديد تعاقده مع البرسا، يتواجد حاليًا في مقر نادي باريس سان جيرمان للتوقيع على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتواجد حاليًا سيمونز رفقة الإيطالي مينو رايولا وكيل أعماله في مقر النادي الباريسي للتوقيع على عقود انتقاله بشكل رسمي إلى الفريق الباريسي، بعدما رحل عن صفوف برشلونة اليوم.

وكان سيمونز البالغ من العمر 16 عشر عامًا قد قرر عدم تجديد عقده مع الفريق، وسينتقل الموسم المقبل لصفوف باريس سان جيرمان، بحسب ما أكدت عدة وسائل إعلام فرنسية.

ونشر سيمونس الذي يمثله وكيل الأعمال الإيطالي مينو رايولا، والذي انضم لصفوف "البلاوغرانا" وعمره 7 أعوام، رسالة توديع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أكد فيها أن برشلونة سيظل دائماً في قلبه.