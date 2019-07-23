رياضة | بيل مهددًا ريال مدريد: لن أرحل إلا بهذه الطريقة !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيل مهددًا ريال مدريد: لن أرحل إلا بهذه الطريقة ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخبر النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن الطريقة التي يريد بها مغادرة النادي الملكي، خلال الصيف الحالي.

وكشفت التقارير أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، قد أوضح من خلال شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية أن بيل لن يغادر ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد أخبر صراحة بانه استبعد النجم الويلزي من خططه، ومن ثم لم يشركه في المباراة الأولى أمام بايرن ميونيخ.