رياضة | محمود الجزار في حوار لـ"الخليج 365" :" فرصتي صعبة في الأهلي وأملك عدة عروض .. لاعيبة الجونة "رجالة" والزمالك منحنا الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الجزار في حوار لـ"الخليج 365" :" فرصتي صعبة في الأهلي وأملك عدة عروض .. لاعيبة الجونة "رجالة" والزمالك منحنا الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- حسام غالي "كاريزما" و "جرينتا" مش طبيعية وكان "بيولع" تمرين الجونة

- فرصة اللعب في الأهلي صعبة لهذه الأسباب

- لو ماليش نصيب في الأهلي ها اكمل في الجونة ولدي عروض أخرى

- الأهلي بطل الدوري والزمالك فرط فيه بسهولة

- لو الشباب خدوا فرصتهم في الأهلي كانوا أثبتوا نفسهم والدليل اللاعيبة اللي خرجت للإعارة في يناير

- مشيت من الأهلي علشان ألعب وأكون في منتخب مصر الأوليمبي

- الأهلي والزمالك "هايتخانقوا" على لاعيب من الجونة الموسم الجاي

- جميع المباريات مع الجونة كانت صعبة والطلائع أصعبها على الإطلاق

- غياب الروح سبب خروج المنتخب وما حدش "قدر" تي شيرت مصر

- المدرب المصري الأفضل لتولي تدريب المنتخب في الوقت الحالي

- طموحاتي اللعب في الأهلي بشكل أساسي والانضمام للمنتخب

- الاحتراف في أوروبا حلم أي لاعب ونفسي أكون في إنجلترا وبشجع ليفربول وريال مدريد

- أحمد حجازي مثلي الأعلى محليًا وسيلفا عالميًا

لم يحصل على فرصته مع النادي الأهلي إلا في دقائق قليلة.. شارك في مباريات كثيرة مع فريق الشباب بالقلعة الحمراء، ولأن مكانه به أكثر من لاعب ولصعوبة حصوله على الفرصة قرر الموافقة في يناير الماضي على إعارته لفريق الجونة.

بعدما تمت إعارته لفريق الجونة جلس في أول ٣ مباريات على مقاعد البدلاء، حتى جاءته الفرصة وشارك في المباراة الرابعة بالدور الثاني مع فريقه ليخطف الأنظار بمستواه المميز ويحجز مكان أساسي في دفاع الجونة، ويساهم بشكل كبير بفضل أدائه القوي في بقاء فريق الجونة بالدوري الممتاز.

"الخليج 365 الرياضي" حرص على إجراء هذا الحوار مع محمود صابر "الجزار" مدافع الأهلي والذي لعب معارًا في صفوف الجونة لمدة ٦ أشهر والذي يكشف من خلاله الكثير من الكواليس الخاصة بفرصته في اللعب مع الأهلي الموسم المقبل وهل يملك أي عروض للرحيل عن القلعة الحمراء، والأسباب التي أدت إلى بقاء الجونة في الدوري الممتاز، والتطرق لخروج منتخب مصر من أمم إفريقيا، ومن الأفضل هذا الموسم وأمور أخرى كثيرة.

وإليكم نص الحوار :-

في البدية.. نقدم لك التهنئة على مستواك مع الجونة والبقاء في الدوري الممتاز؟

الحمد لله هذا توفيق من الله وجهد اللاعبين في الفريق بأكمله والجهاز الفني والمنظومة داخل النادي.

وما هي الأسباب التي أدت إلى استمرار الجونة مع الكبار؟

اللاعبون كانوا رجالًا وفي المواقف الصعبة ظهروا وقاتلوا من أجل بقاء الفريق وتحقيق النتائج التي تساعد على الاستمرار في الدوري.

البعض يرى بأن حسام غالي غير مجريات الفريق.. هل تتفق؟

بكل تأكيد اتفق.. كابتن حسام غالي حالة نادرة في الكرة المصرية فهو يملك "عزيمة" و "كاريزما" و "جرينتا" غير طبيعية، فعندما كان يشارك معنا في التمرين كان أفضل لاعب فيه ويشعله ولاعبي الجونة كانوا يتسائلون كيف اعتزل كرة القدم وهو في هذه الحالة.

وما هي أصعب مباريات الجونة هذا الموسم؟

جميع المباريات كانت صعبة ولكن أرى بأن مواجهة طلائع الجيش التي حققنا فيها الفوز بهدفين دون رد كانت الأصعب لأن هذا اللقاء ما "كنش ينفع" نتعادل فيه.

وما هو الفريق الصعب الذي واجهتموه هذا الموسم ؟

بيراميدز فريق قوي جدًا لكننا نجحنا في تحقيق الفوز عليه في الجونة.

لماذا خرجت من النادي الأهلي على سبيل الإعارة للجونة؟

لأن هدفي كان اللعب والمشاركة في الدوري ورأيت هذا الأمر صعبا في الأهلي، بجانب رغبتي في البقاء ضمن صفوف منتخب مصر الأوليمبي.

إعارتك انتهت للجونة.. ماذا بعد؟

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سأعود إلى النادي الأهلي لتحديد مصيري هل سأستمر أم سأخرج للإعارة مرة أخرى.

ومن وجهة نظرك كيف ترى فرصتك في البقاء بالأهلي؟

صعبة للغاية والأفضل لي اللعب الموسم المقبل معارًا وانتقل إلى نادٍ أخر.

ولماذا تشعر بذلك؟

لأن الأهلي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين في مركزي والجهاز الفني لا يعتمد على اللاعبين الشباب.

معنى ذلك أن لاعبي الشباب في الأهلي لم يحصلوا على فرصتهم؟

بكل تأكيد لا نحصل على فرصتنا والدليل بأنه عندما حصلنا على الفرصة خارج النادي أثبتنا الحمد لله بأننا خامة جيدة وانظروا إلى عمار حمدي وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي فالشبات ينتظرون الحصول على فرصة اللعب بفارغ الصبر.

هل لديك أي عروض للرحيل ع في الموسم المقبل؟

بالفعل أمتلك أكثر من عرض من الاتحاد السكندري وسموحة بالإضافة إلى الجونة.

وما هو النادي الذي ستفضل الانتقال إليه في حالة موافقة الأهلي على إعارتك؟

سأختار الأفضل لي وإن كان الجونة هو الأقرب للبقاء به الموسم المقبل.

إذا أخذنا رأيك في اللاعب الأفضل في مصر من يكون من وجهة نظرك؟

الدوري المصري به أكثر من لاعب مميز ولا يمكن تحديد أحد إلاب بصعوبة جدًا وعلى سبيل المثال كريم نيدفيد عندما شارك مع الأهلي كان أفضل لاعب.

وبالنسبة للجونة.. من أفضل لاعب؟

أكرم توفيق ومحمود الشبراوي الذي أؤكد بأنه سيكون هناك "خناقة" بين الأهلي والزمالك عليه في الموسم المقبل.

وماذا عن الفريق الذي سيتوج بلقب الدوري؟

الدوري أهلاوي، فالزمالك هو الذي فرط في البطولة بسهولة ومنحها للأهلي.

لننتقل إلى جزئية أخرى هامة.. كيف ترى خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا؟

طبيعي جدًا فاللاعبين لم يقدموا كل ما لديهم ولم يظهروا روح قميص المنتخب.

وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك من وجهة نظرك؟

ما كنش في روح وكانت غايبة جدًا ولم يكن هناك اهتمام أيضا من اللاعبين.

ومتى يعود المنتخب لسابق عهده ويصبح قادرا على التتويج بالبطولات؟

عندما يشعر اللاعبين بقيمة تي شيرت المنتخب وأن يكون هناك عدلًا في اختيارات الجهاز الفني.

بمناسبة الجهاز الفني لمنتخب مصر.. بعد رحيل أجيري من المدرب الذي الأنسب المصري أم الأجنبي؟

في هذا التوقيت المدرب المصري هو الأنسب لأنه يعلم جيدًا إمكانيات اللاعبين.

من هو مثلك الأعلى محليًا وعالميًا؟

محليا أحمد حجازي وعالميا تياجو سيلفا.

وهل تحلم بالاحتراف في أوروبا؟

طبعًا حلم لأي لاعب الاحتراف في أوروبا فأنا أحب الدوري الإنجليزي وأشجع مانشستر يونايتد سابقًا لكن حاليًا ليفربول من أجل محمد صلاح أما في إسبانيا فأنا أحب ريال مدريد.

في النهاية.. ما هو طموحك في المستقبل؟

أن أعود للنادي الأهلي وأشارك بصفة أساسية وانضم لمنتخب مصر.