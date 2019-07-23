رياضة | فالفيردي يبدى إعجابه بالصفقات الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يبدى إعجابه بالصفقات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترك الإسباني إرنيستو فالفيردي الباب مفتوحا أمام التعاقدات الأخرى، التي قد يبرمها نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركتو الصيفي الحالي.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "حتى الان كل التعاقدات التي قمنا بها جيدة جدا".

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وأضاف: "نيمار لاعب فريق آخر، ولا اتحدث عن لاعبين في فريق آخر".

وواصل: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، نحن في بداية موسم جديد، وعائدون من عطلة لذلك يجب تجديد الطاقات".

واختتم: "نعم اقيم احتمال ان يعود روبيرتو إلى وسط الملعب، لدينا سيميدو وواغيه في الظهير، واليوم لعب اوريول كظهير ايمن ولكن ليس مركزه".