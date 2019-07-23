رياضة | هل يتعاقد مع برشلونة مع قاذفة الصواريخ؟.. نجم بايرن ميونيخ يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتعاقد مع برشلونة مع قاذفة الصواريخ؟.. نجم بايرن ميونيخ يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، النمساوي ديفيد ألابا، فخره بما يتردد حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تركيزه منصب في الوقت الحالي على مشواره مع النادي "البافاري" واستعداداته للموسم الجديد.



وقال ألابا خلال تواجده مع بايرن في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، حيث يواجه الفريق ميلان الإيطالي في مباراة ودية ضمن استعداداتهما للموسم: "بالطبع أنا ممتن، فهذا شرف لي".