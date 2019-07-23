رياضة | تعليق مثير من فالفيردي حول إصابة جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من فالفيردي حول إصابة جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على إصابة لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان، خلال المباراة الودية التي جمعت بين برشلونة وتشيلسي الإنجليزي.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "عليه أن يعتاد على اسلوب لعب الفريق، ولكن يمكننا أن نرى اليوم انه عندما يمسك الكرة يشكل خطرا على الخصم، دائما يربك الخصم، نتوقع منه الكثير، وهذه مباراته الاولى".