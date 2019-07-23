رياضة | فناربخشة يقترب من خطف لوكاس ليما قبل الأهلي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فناربخشة يقترب من خطف لوكاس ليما قبل الأهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي فناربخشة التركي على مقربة من الحصول على خدمات واحد من أبرز النجوم في الدوري البرازيلي في الوقت الحالي، وهو صانع ألعاب بالميراس "لوكاس ليما"، وذلك من أجل تدعيم صفوف النادي التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وسعى أهلي جدة السعودي للحصول على خدمات "لوكاس ليما"، ولكن يبدو بأن اللاعب قد أصبح أقرب للإنتقال إلى الدوري التركي.

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قالت صحيفة "fanatik" إن فناربخشة قد تواصل مع مسؤولي النادي البرازيلي، ويستعد الآن النادي التركي لتقديم نحو 7.5 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الذي من المتوقع أن يحصل على راتب سنوي يقدر بنحو 1.5 مليون يورو في حالة نجاح مفاوضات فناربشخة مع بالميراس.

يذكر أن "ليما" قد قدم موسم مميزًا رفقة بالميراس في العام الماضي، وهو ما لفت أنظار العديد من الأندية في تركيا والسعودية للاعب صاحب 29 عام.