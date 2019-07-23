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رياضة | جريزمان يكشف عن مدة غيابه.. وآخر تفاصيل صفقة نيمار

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أكد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق الإسباني، أن النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، هو لاعب كبير، وعملية التعاقد معه هي مفاوضات معقدة للغاية.

وقال جريزمان في تصريحات صحفية: "ركبتي تؤلمني ولكن سوف اكون في المباراة القادمة".

وأضاف: "لا يهمني البروز، وصحيح مع وسواريز سيكون الامر افضل".

واختتم: "امامي الكثير من العمل مع ميسي".

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