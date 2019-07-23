رياضة | رسميا.. يوسف أوباما يغيب عن الزمالك في 3 مباريات "قمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. يوسف أوباما يغيب عن الزمالك في 3 مباريات "قمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات إيقاف يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك ومحمود صابر لاعب الجونة 3 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة خلال مباراة الفريقين في الدوري المصري التي انتهت بالتعادل 2-2. Advertisements ويغيب يوسف أوباما عن مباراتي الزمالك أمام الإسماعيلي والأهلي المؤجلتين في الدوري المصري ومباراة مصر المقاصة في كأس مصر. وأعلنت لجنة المسابقات بالجبلاية إيقاف أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة مباراة لحصوله على الإنذار الثالث.

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