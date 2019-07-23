رياضة | بعد رحيله.. باريس سان جيرمان يحسم صفقة نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيله.. باريس سان جيرمان يحسم صفقة نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير نادي برشلونة صدمة قوية بعدما أعلن الموهبة الهولندية تشافي سيمونز رحيله عن النادي الكتالوني وينتظر أن تكون وجهته القادمة هي باريس سان جيرمان.

ويعد تشافي أحد أبرز وأشهر المواهب الشابة "16 عاماً" في أكاديمية برشلونة "لامسيا" وجاء رحيله بمثابة صدمة للجماهير الكتالونية.

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وكتب سيمونز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أترك جزءا مني في برشلونة، وسيكون جزء من برشلونة دائما معي، هذا يوم صعب بالنسبة لي، لأنه لا أحد يحب يوم الوداع، خاصةً عندما يتعين عليك أن تقول وداعاً لما كان يعتبر بمثابة منزلك".

وتشهد الأيام الحالية توتر في علاقات برشلونة مع باريس سان جيرمان بسبب صفقة نيمار الذي يريد العودة للنادي الكتالوني بعدما رحل في 2017 بمقابل 222 مليون يورو.

وتشير تقارير إسبانية أن مينو رايولا وكيل سيمونز قد أقنع اللاعب بضرورة الرحيل عن برشلونة في الوقت الحالي بسبب التهميش وأن مستقبله سيكون مع ناصر الخليفي في باريس سان جيرمان، وأوضحت التقارير أن الصفقة في طريقها للنهاية.