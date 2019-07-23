رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة النادي الإسماعيلي مساء غد الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 27 في الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين:

عماد السيد وعمر صلاح لحراسة المرمي.

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