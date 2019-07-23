رياضة | باريس سان جيرمان يطعن برشلونة ويوافق على الصفقة التبادلية مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يطعن برشلونة ويوافق على الصفقة التبادلية مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية انجليزية، عن صفقة تبادلية كبرى محتملة سيتم إجراءها بين ناديي باريس سان جيرمان وريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "إندبندنت" أن نادي باريس سان جيرمان قد أبلغ إدارة ريال مدريد أنه موافق على مبادلة نيمار جونيور بالويلزي جاريث بيل.

وكان نيمار قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن النادي الباريسي لذلك نال وعداً من الإدارة بالسماح برحيله حال تلقي عرضاً مناسباً.

ويحاول نادي برشلونة حسم الصفقة لصالحه مع وجود منافسة من ريال مدريد وربط الصحف الإيطالية بين البرازيلي ويوفنتوس.