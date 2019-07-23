رياضة | برشلونة يرمي نجمه إلى فالنسيا

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يقترب رافينيا لاعب فريق برشلونة الإسباني من الانضمام لصفوف فريق فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فالنسيا اقترب من ضم برشلونة لأنه يتبقى موسم وحيد في تعاقد رافينيا مع برشلونة الذي سيطلب 15 مليون يورو مقابل الصفقة وهو مبلغ ليس بالكبير على فالنسيا.

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وبدأ رافينيا مشواره الكروي في صفوف برشلونة عام 2011، ولعب خلال فترتي إعارة بصفوف فريقي سلتا فيجو الإسباني وإنترناسيونالي الإيطالي.