رياضة | أزمة كبيرة تواجه بوسكيتس في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبيرة تواجه بوسكيتس في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اللاعب الإسباني سيرجو بوسكيتس نجم خط وسط فريق برشلونة أزمة كبيرة في الموسم المقبل، وذلك بعد انضمام الشاب الهولندي فرانكي دي يونج من فريق اياكس امستردام.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن دي يونج سيتسبب في أزمة لبوسكيتس بعد الأداء المتراجع الذي يقدمه في الموسم الأخير.