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رياضة | أزمة كبيرة تواجه بوسكيتس في برشلونة

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يواجه اللاعب الإسباني سيرجو بوسكيتس نجم خط وسط فريق برشلونة أزمة كبيرة في الموسم المقبل، وذلك بعد انضمام الشاب الهولندي فرانكي دي يونج من فريق اياكس امستردام.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن دي يونج سيتسبب في أزمة لبوسكيتس بعد الأداء المتراجع الذي يقدمه في الموسم الأخير.

وشارك دي يونج بالشوط الثاني في مباراة الودية صباح اليوم بنفس مركز بوسكيتس، حيث تسبب الأخير في الهدف الأول للبلوز في الشوط الأول.

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