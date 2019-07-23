رياضة | عاجل.. أول رد من الأهلي على صورة توقيع نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من الأهلي على صورة توقيع نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي لغز الصورة المتداولة لتوقيع محمد مجدي أفشة للقلعة الحمراء .

وقال توفيق ان الأهلي ليس له علاقة بتلك الصورة وإدارة التعاقدات هي المنوط لها فقط بالتفاوض وإنهاء إجراءات إنضمام أي لاعب .

وأشار إلى أن الأهلي حين يرغب في ضم أي لاعب يلجأ الي الطرق الرسمية للتفاوض من خلال أنديتهم وهو ما لاحظه الجميع.

وأضاف أن إدارة التعاقدات بالأهلي تعمل علي ملف صفقات الفريق حيث يعمل هو برفقة المهندس عدلي القيعي مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات وليس هناك شخص داخل القلعة الحمراء له حق التفاوض نهائياً سواهم خاصة أنهم يتلقوا التكليفات من محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط.